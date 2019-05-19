شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور 14 مشهدا كاملا من "حكايتى" فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة ياسمين صبرى 14 مشهداً كاملاً، أمس السبت، فى مسلسلها "حكايتى" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية ويعرض على العديد من القنوات الفضائية، وذلك فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت حيث تتواجد هذه المشاهد فى الحلقات الأخيرة من العمل.



ياسمين واحمد صلاح صبرى

وانتقلت ياسمين بصحبة باقى فريق عمل المسلسل اليوم الأحد، إلى أستوديو "ألف ليلة وليلة" بشبرا منت أيضًا لتصوير عدد آخر من المشاهد التى تتواجد فى الحلقات الأخيرة وتجمع بينها وبين أحمد صلاح حسنى وهنادى مهنى ونهال عنبر، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد بعد يومين أو ثلاثة.

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مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.