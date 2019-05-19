شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مكيدة قتل عبد الرحمن أبو زهرة فى علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "علامة استفهام، ظهور دكتور "ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد "سامح" هيثم أحمد زكى كعادته على الكرسى المتحرك بحكم أنه مشلول، ليظهر بنهاية المشهد بالوقوف على قدميه، ولا يعلم أحد بذلك منذ بداية المسلسل حتى إبنه، ليظهر بعدها "شوقى" الخادم عنده بالمنزل والذى يخفى أمرا غريبا طوال أحداث المسلسل، ليتعجب ويجرى اتصالا هاتفيا قال خلاله "احنا لازم ننفذ دلوقتى".

وفى الجانب الآخر قال دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة النفسية، للدكتورة "همت" نورهان، بأنه ندم على إعطائه أحندة "طارق" إدوارد الذى كان يعالج "نوح الشواف" لـ "سامح"، مشيرا لنفس جملة "شوقى" لازم ننفذ اللى اتفقنا عليه".

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وظهر "نوح الشواف" محمد رجب داخل حجرته بالمصحة النفسية وتذكر لحظات عندما كان يقابل "ريم" سلمى حسن والتى ظهرت خلال أحداث المسلسل فى دور خطيبة "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى الذى يعالجه، وتذكر المشاهد بينهما داخل أحد المطاعم حيث كانا يتبادلان المشاعر الرومانسية بينهما.

واختتمت الحلقة، بظهور "شوقى" مرة آخرى ودخل على دكتور "ربيع" أثناء نومه ووضع عقرب على صدره حتى يقتله، فلماذا فعل "شوقى" ذلك؟ وهل بالفعل سيموت دكتور ربيع" ام سينجو من هذه المكيدة؟

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.