مهرجان القاهرة السينمائي يستضيف مجلة "سكرين إنترناشيونال" لاكتشاف المواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت مجلة سكرين إنترناشيونال، إطلاقها مبادرة "نجوم الغد العرب"، لاكتشاف المواهب من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

المهرجان يُعد علامة بارزة في المشهد الفني بالمنطقة، بالإضافة لقيمته كملتقى ثقافي مرموق، والتي تجعله المنصة المثالية لتقديم أبرز المواهب الشابة من كل دول المنطقة.

المبادرة أطلقتها سكرين إنترناشونال، بهدف الاحتفاء بالمواهب العربية، وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين، والكُتّاب، وصناع الأفلام، الذين يستعدون لإثبات مكانتهم في الصناعة الدولية خلال السنوات المقبلة.

النسخة المقبلة هي الثالثة للبرنامج، بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة، بينهم المخرج المغربي علاء الدين الجم، والذي يُعرض فيلمه الطويل الأول "القديس المجهول"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي الدولي حاليا.

Advertisements

وتضم قائمة المشاركين، المخرجة مونيا عقل من لبنان، والمخرج أمجد الرشيد من المملكة الأردنية الهاشمية، والمخرج أيمن الشطري من العراق، وجميعهم يستعدون حاليًا لتصوير فيلمهم الأول.

ويتضم البرنامج من الفنانين، أحمد مالك (شيخ جاكسون)، الفنان السوري سامر إسماعيل (يوم فقدت ظلي)، الفلسطينية ماريا زريق (واجب)، والتونسية مريم الفرجاني بطلة فيلم "على كف عفريت"، الذي عُرض في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان عام 2017.

وتختار مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، ميلاني جودفيلو، المواهب الصاعدة من المنطقة خلال الأشهر المقبلة، لإعداد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان القاهرة.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة: "نشعر بسعادة غامرة لإحضار سكرين إنترناشونال برنامج نجوم الغد العرب إلى القاهرة، فالمهرجان وفر منذ انطلاقه عام 1976 منصة لتقديم المواهب العربية في الإخراج والتمثيل، والذين حقق كثير منهم نجاحًا وشهرة واسعة على المستوى الدولي".

وأضاف: "المنطقة غنية بصناع الأفلام الموهوبين والمتحمسين والملتزمين، وتمثل هذه الشراكة فرصة عظيمة لرفع صورة صناعة السينما الإقليمية على المسرح الدولي وإبراز الأصوات الجديدة التي تمتلك قصصًا استثنائية للحكي، الهدف الذي يمتلك الآن قيمة وأهمية أكثر من أي وقت مضى، نحن متحمسون للغاية لعرض الإنجازات والمواهب الجديدة القادمة من المنطقة بالتعاون مع سكرين انترناشونال".