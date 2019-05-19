لطيفة: دوريس موريس مديرة أعمالي الوحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة على انستجرام، وأكدت أن مديرة أعمالها الوحيدة هي السيدة دوريس موريس. وكتبت:"أشخاص كتير بتدعي أنها مديرة أعمالي .. أنا الوحيدة المسئولة عن شغلي مدام دوريس موريس إسكندر" يذكر أن الفنانة لطيفة قدمت مؤخرًا برنامج" حكايات لطيفة" واستضافت في حلقاته نجوم الغناء في الوطن العربي

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