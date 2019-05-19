أحمد حجازي ضيف الحلقة الرابعة عشرة من "رامز في الشلال"

يحل اليوم لاعب كورة القدم أحمد حجازي ضيف علي الحلقة الرابعة عشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة

mbc misr.

يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت