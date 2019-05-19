يحتفل اليوم النجم مصطفي شعبان بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 49، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 1970، وقد بدأ نشاطه الفني عام 1992.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم مصطفي شعبان:-
1- تخرج النجم مصطفي شعبان من كليه الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.
2- بدأ النجم المتميز مصطفي شعبان مسيرته الفنية
3- و من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "بالعربي الفسيح"، "رومانتيكا"، "القبطان"، "حائط البطولات"، "فتاة من اسرائيل"، "الشرف"، "اتفرج يا سلام"، "عائلة الحاج
4- و قد أيضاٌ النجم مصطفي شعبان برنامج بعنوان "واحد ضد 100".
5- و نال النجم البارع مصطفي شعبان علي العديد من التكريمات و الجوائز طوال مسيرته الفنية: من بينهم أحسن ممثل الفنان مصطفى شعبان عن دوره في مسلسل "العار".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 49.. تعرف علي أهم محطات في حياة مصطفي شعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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