في عيد ميلاده الـ 49.. تعرف علي أهم محطات في حياة مصطفي شعبان

يحتفل اليوم النجم مصطفي شعبان بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 49، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 1970، وقد بدأ نشاطه الفني عام 1992.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم مصطفي شعبان:-

1- تخرج النجم مصطفي شعبان من كليه الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

2- بدأ النجم المتميز مصطفي شعبان مسيرته الفنية

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من خلال ممارسته الإخراج في المسرح الجامعي، كما حصل على جائزة أفضل مخرج على مستوى الجامعات المصرية، عن إحدى مسرحياته.

3- و من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "بالعربي الفسيح"، "رومانتيكا"، "القبطان"، "حائط البطولات"، "فتاة من اسرائيل"، "الشرف"، "اتفرج يا سلام"، "عائلة الحاج

متولي"، "سكوت ح نصور"، "النعامة و الطاووس"، "خلي الدماغ صاحي"، "مافيا"، "فتح عينيك"، "أحلام عمرنا"، "العميل 1001"، "جوبا"، "كود 36"، "الوتر"، "العار"، "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير"، "دكتور أمراض نسا"، "مولانا العاشق"، "أبو البنات"، "اللهم أني صائم"، "أيوب".

4- و قد أيضاٌ النجم مصطفي شعبان برنامج بعنوان "واحد ضد 100".

5- و نال النجم البارع مصطفي شعبان علي العديد من التكريمات و الجوائز طوال مسيرته الفنية: من بينهم أحسن ممثل الفنان مصطفى شعبان عن دوره في مسلسل "العار".