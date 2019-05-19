شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك عمرة رمضان

نشرت النجمة ريهام حجاج صورة لها، وهي تؤدي مناسك عمرة رمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها كاتبة: "يا رب اكتبها لكل اللي نفسه فيها".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت مؤخرًا في فيلم "كارمن" و هو من تأليف سامح مجدي، و إخراج حسين شوكت، و بطولة كل من محمد الكيلاني، ولاء الشريف، عمر الشناوي،

محمد مرزبان، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ياسر علي ماهر، عزة بهاء، ليلى عز العرب، محمد علي رزق، عبير منير، بطرس غالي، إحسان ترك.