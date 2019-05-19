شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك عمرة رمضان

نشرت النجمة ريهام حجاج صورة لها، وهي تؤدي مناسك عمرة رمضان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها كاتبة: "يا رب اكتبها لكل اللي نفسه فيها".
يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت مؤخرًا في فيلم "كارمن" و هو من تأليف سامح مجدي، و إخراج حسين شوكت، و بطولة كل من محمد الكيلاني، ولاء الشريف، عمر الشناوي،
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