مفاجأة .. نجم منتخب مصر الضحية الرابعة عشرة لرامز فى الشلال

يحل أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، ولاعب فريق "ويست بروميتش" الإنجليزي، اليوم ضيفًا على الحلقة الرابعة عشر من برنامج "رامز في الشلال".
حيث يقع ضحية فى فخ رامز
و يُعرض البرنامج يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن
يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، تقوم فكرته علي استضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة، وإخضاعه لعده خدع متتالية تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم يفقد الوعي بسببها، وتٌعرض حلقات البرنامج يوميًا علي شاشة MBC.
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