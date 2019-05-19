بالفيديو.. تجمهُر فني رياضي كبير في إعلان حماقي الجديد

طرح الفنان محمد حماقي إعلانه الرمضاني الجديد بعنوان "قادرين نعملها"، وذلك لصالح مستشفى 500500 لعلاج السرطان بالمجان.

كتب كلمات الأغنية: أمير طعيمة، ومن ألحان:عمرو مصطفى، توزيع :أحمد إبراهيم، والإعلان من إخراج: مازن المتجول.

وشهد الإعلان حضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم ليلى علوي، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل،

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رجاء الجداوي، هنا شيحة، حلا شيحة، مي عمر، يسرا اللوزي، عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، والسيناريست تامر حبيب، وميار ومنة الغيطي، ريهام عبدالغفور،أحمد فهمي، إنجي المقدم، إياد نصّار، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية ناردين فرج، بالإضافة إلى فريقوسط البلد.

بجانب مجموعة من نجوم الكرة بجانب نجوم كرة الأهلي والزمالك وهم محمود علاء، طارق حامد، مؤمن زكريا، عمرو جمال، أحمد الشيخ.

وتم تصوير الإعلان في موقع بناء المستشفى، وتميز ديكور الموقع بشكل احتفالي مميز، احتوى على عدد من العازفين، مع حضور عدد من الأطفال مع نجوم الإعلان، بجانب بطل الإعلان الطفل محمد أحمد إمام الذي يواجه المرض منذ 4 سنوات.