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بالفيديو.. محمد حماقي يطرح أغنية "قادرين نعملها" لمستشفى 500 500

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طرح النجم محمد حماقي أغنية بعنوان "قادرين نعملها"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من إعلان مستشفي 500 500، و من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع أحمد إبراهيم.

 

يذكر أن الفنان محمد حماقي طرح

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مؤخراٌ ألبومه بعنوان "كل يوم من ده"، و يضم الألبوم على 20 أغنية أبرزهم: "يا ستار"، "و اعمل إيه"، "يزلزل"، "كفاية حلول وسط"، "م البداية"، "صور"، كما نال الألبوم نجاحًا
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واسعًا في الشرق الأوسط، و تعاون من خلاله مع مجموعة من الموسيقيين المتميزين و هم: "أيمن بهجت قمر"،  "نادر عبدالله"، "خالد تاج الدين" "أمير طعيمة"، "تامر حسين"، "أحمد علي موسى"، "عمرو مصطفى"، "تامر علي"، "مدين"، "عزيز الشافعي"، "شريف تاج"، "محمد يحيى"، "شريف بدر"، "محمد النادي"، "تميم"، "توما"، "نادر حمدي"، "رامي سمير".

 

 

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