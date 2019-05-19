طرح النجم محمد حماقي أغنية بعنوان "قادرين نعملها"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من إعلان مستشفي 500 500، و من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى، و توزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن الفنان محمد حماقي طرح
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد حماقي يطرح أغنية "قادرين نعملها" لمستشفى 500 500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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