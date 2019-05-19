في ذكرى وفاته الـ 4 .. تعرف علي أهم محطات في حياة حسن مصطفي

يحل اليوم ذكرى الـ 4 لوفاة النجم حسن مصطفي، فهو من مواليد يوم الاثنين الموافق 26 يونيو من عام 1933، و قد بدأ مشوراه الفني في عام 1955.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم حسن مصطفي:-
1- تخرج النجم حسن مصطفي من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1957.
2- تزوج الفنان حسن مصطفي من الفنانة بثينة حسن، و لكنه انتهي بالطلاق، و في يوم الأحد الموافق 26 يونيو من عام 1966 تزوج مرة ثانية من النجمة ميمي جمال.
3- و من أهم أعماله في عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "مر الكلام"، "رحلة في عالم مجنون"، "لعبة الحب و الجواز"، "الحرام"، "العبيط، "شقاوة رجالة"، "أجازة غرام"، "القضية68"، "ابن الحتة"، "حواء الساعة 12"، "بابا عايز كدة"، "أرض النفاق"، "الزواج علي الطريقة الحديثة"، "مراتي مجنونة مجنونة مجنونة"، "أنا الدكتور"، "المليونير المزيف"، "عفريت مراتي"، "مطاردة غرامية"، "العتبة جزاز"، "سوق الحريم"، "عائلات محترمة"، "مجرم تحت الاختبار"، "أنا و زوجتي و السكرتيرة"، "شقة مفروشة"، "حرامي الورقة"، "موعد مع الحبيب"، "عشاق الحياة"، "مدرسة المشاغبين"، "شلة مشاغبين"، "مدرسة المراهقين"، "كبارية"، "العذاب فوق شفاه تبتسم"، "عايشين للحب"، "الأستاذ أيوب"، "صائد النساء"، "أميرة حبي أنا"، "عالم عيال عيال"، "شلة الأنس"، "دقة قلب"، "الحلوة و الغبي"، "الدموع في عين ضاحكة"، "شقة وعروسة يارب"، "قاهر الظلام"، "العيال
4- و في صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو من عام 2015، توفي النجم حسن مصطفي، بمستشفى الأنجلو أمريكان، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.
5- و تم تشييع جثمان الفنان حسن مصطفي من مسجد مصطفي محمود، و ذلك وسط حضور عدد ضخم من نجوم الوسط الفني.
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