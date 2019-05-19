الأربعاء.. أمسية رمضانية تحييها فرقة نور النبي بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فرقة "نور النبي"، لتقديم أمسية عامرة بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية، ضمن برنامجها الرمضاني، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة في الحفل باقة من أجمل الأغاني الدينية، أبرزها "مولاى صلِّ وسلم"، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر

لقد فاتتك الغنائم، تشوقت روحى، وغيرها".يشار إلي أن فرقة "نور النبي" تم تأسيسها عام ،2018 بقيادة المنشد عبدالله بكير، وتهدف إلي نشر محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعريف العالم بمكانته من خلال المدائح النبوية والقصائد والأناشيد الدينية.