بالفيديو.. حماقي يطرح قادرين نعملها لصالح "500 500"

طرح المطرب محمد حماقي قبل قليل أغنية جديدة بعنوان "قادرين نعملها"، ضمن الحملة الدعائية الجديدة لشهر رمضان الخاصة بمستشفي "500 500" للأورام، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: "أوقات الدنيا بتوجعني.. وساعات بتعاند ويايا.. لا بخاف وهخاف إزاي يعني دايماً.. متطمن طول ما إنت معايا.. لو تبكي دموعك تنزل على خدي.. لو
يذكر أن أغنية "قادرين نعملها"، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع ومكساج، أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج: مازن المتجول.
شاهد الكليب من هنا...
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