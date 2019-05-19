خاص الفن-فضل سليمان يتعاون مع ناصيف زيتون وفارس كرم وعاصي الحلاني

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص للفن تحدث الملحن فضل سليمان عن مشاريعه الجديدة حيث قال:"أحضر لألبوم ناصيف زيتونالجديد المفترض طرحه في الأشهر القليلة المقبلة ولي فيه خمس أغنيات، كما لدي تحضير لألبوم فارس كرم وانتهيت من أغنيتين إلى الآن، وأيضاً سأعطي عاصي الحلاني لحنين لأغنيتين جديدتين، ولدي عمل مع مروان الشامي".
وعما إذا كان هناك تعاون مع الفنانة نانسي عجرم ومع الفنانة رويدا عطية قال:"هناك تحضير ليحصل تعاون، لكن لا شيء واضحا بعد، ومع رويدا ستطلق أغنية جديدة من كلمات علي المولى وألحاني وستبصر النور قريباً.".
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