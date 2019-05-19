ما هو المشروب الذي يتناوله “رامز في الشلال” قبل تنفيذ مقلبه مع ضحاياه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 07:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يتساءل العديد من متابعي برنامج المقالب “رامز في الشلال”، عن طبيعة السائل الذي يتناوله الفنان المصري، رامز جلال، قبيل تنكره في صورة الغوريلا، وتنفيذ مقلبه في ضحاياه.

ويتناول مشروب Emergen C “ايمرجن سي 1000” لأهميته بسبب إحتوائه على فيتامين سي، كما يعد من أهم المكملات الغذائية وبسبب إحتوائه على الفيتامينات والمعادن.

ويعد من أهم أسباب تناول رامز جلال هذه المشروبات لأنه وقاية له من التعرض لأي مرض سواء بسبب تغير درجات الحرارة أو بسبب عدم شربه سوائل كثيرة لفترة كبيرة خلال فترة تأدية المقلب في الضيف.

وذلك نظرا لأن درجة الرطوبة في موقع تصوير البرنامج تصل إلى 98%، الأمر الذي يصيب رامز جلال بالتعرق الشديد عندما يخلع زي الغوريلا.

وأضاف أنه مع تعرض رامز جلال لمياه الشلال، فإن صناع البرنامج يخشون من أن يصاب رامز جلال بالبرد، وهو ما يستدعي تناوله لـ “فيتامين سي” من أجل وقايته من المرض، بحسب تقارير محلية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها رامز جلال مشروبا في برامجه للمقالب، إذ سبق له وأن تناول سائلا في برنامج “رامز تحت الأرض” قبل عامين، وذلك قبل تنكره في صورة تنين “الكومودو” بصحراء أبوظبي.

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واعتقد بعض المشاهدين وقتها بأن هذا السائل عبارة عن وقود من أجل إخراج نيران من فمه، فيما تكهن البعض الآخر ساخرا بأنه مشروب رمضاني.

ولكن أوضحت شبكة “إم بي سي” السعودية، العارضة للبرنامج حصريا عبر شاشتها، عن حقيقة هذا السائل، وأكدت أنه عبارة عن ماء يشربه رامز جلال، لأن جلد التنين الذي يرتدية يمنعه من شرب أي سوائل لساعات طويلة، وكذلك من مسك أي شيء بيديه، لكونه يضع حوافر التنين بدلا منها.

وأكدت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، أن رامز جلال يتناول كمية وافرة من المياه الباردة والعصائر الطبيعية قبل تنفيذ المقلب، لكي يتحمّل درجات الحرارة العالية في الصحراء، وهو متنكر تحت الجلد السميك للتنين.