كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل

للنجمة مي عز الدين على شاشة قناة الحياة بشكل حصري في تمام الساعة التاسعة مساء.

البرنسيسة بيسة

"البرنسيسة بيسة" هو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.