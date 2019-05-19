كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مسلسلات للممثلة السورية نورا العايق في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كالعادة تتألق الممثلة السورية نورا العايق، وذلك من خلال مشاركتها في خمس أعمال هذا العام تعرض في رمضان منهم مسلسل "سلاسل من ذهب" وتدور أحداثه في البيئة الشامي بكل جوانبها مع النجم بسام كوسا، وعند دورها في المسلسل تقول "أقوم بأفعال شريرة تحت الضغط والإجبار".

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ومسلسل "العاشق وصراع الجواري" وهو مسلسل تاريخي ويحكي عن المتصوف الحلاج ويشارك فيها ممثلين من الاردن وتونس وسوريا، وعن دورها تقول "اقوم بدور القهرمانة ثمل أول امرأة قاضية في الاسلام".

ومسلسل "أخر الليل" وهو مسلسل لبناني سوري مع الممثل محمد الاحمد، اقوم فيه بدور شخصية تعيش قصة حب مع انسان ويفترقوا عن بعضهم بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها ثم تنقلب حياته رأساً على عقب وتقرر ان تعود له، بالإضافة الي عملين اشارك فيهم ضيفة شرف وهم مسلسل "كونتاك" ومسلسل "ببساطة" والعملين يندرجان تحت نوع الدراما الكوميدية.