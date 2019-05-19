الأمير ويليام يروي معاناته بعد رحيل والدته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد الأمير البريطاني ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أنه شعر بألم لا مثيل له بعد رحيل والدته، الأميرة ديانا.
الأمير ويليام قال في برنامج وثائقي تلفزيوني تعده “BBC” عن الصحة النفسية: إن هناك ضرورة للاسترخاء والحديث عن ما مررنا به من أزمات عاطفية، فنحن لسنا آلات.
دوق كامبريدج أضاف، تحدث عن عمله طيارا للإسعاف، وكيف جعله هذا يحس أن “الموت أقرب مما نتصور”.. وقال: موت والدتي جعلني أحس بالمشاركة تجاه أحزان الآخرين.. فكرت في الأمر كثيرا، وأحاول فهم مشاعري، عندما تكون فريسة للحزن، خاصة في سن مبكر، فإنك تمر بتجربة لا مثيل لها.
ووصف الأمير عالم الإسعاف بأنه منفتح، وتحدث عن تجارب قاسية جدا عاشها بشكل يومي، حيث تعامل مع عائلات تتلقى أقسى الأخبار.
ويليام تحدث أيضا في الوثائقي الذي ستبثه القناة الأولى في تلفزيون “بي بي سي”، إلى لاعبي كرة قدم، مثل بيتر كراوتش وداني روز، واللاعبين السابقين تيري هنري وجيرمين جيناس.. وكلهم تحدثوا عن أزمات نفسية ومصاعب واجهوها خلال حياتهم المهنية.
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