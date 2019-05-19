رغم البيجاما.. يسرا اللوزي تكشف معاناتها – بالفيديو

متابعة بتجــــــرد: كشفت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” عن معاناتها في استمرار تصوير مسلسل “قمر هادي” الذي يعرض حاليًا حتى الآن.

ونشرت “يسرا” مقطع فيديو لها ضمن كواليس مسلسل “قمر هادي” الذي يشارك في بطولته النجم هاني سلامة، وهي ترتدي بيجاما ويظهر على وجهها علامات الإرهاق، وقالت بالفيديو: “إحنا لسه بنصور على فكرة من ساعة ما حطيت الفيديو اللي فات، كنا بنتسحر ومكملين”.

وكتبت على الفيديو قائلة: “لسه التصوير مستمر.. رغم إنى لابسة بيجاما”.

مسلسل “قمر هادي” بطولة هاني سلامة، محسن محيي الدين، إدوارد، يسرا اللوزي، ميرهان حسين، داليا مصطفى، نورهان، هادي الجيار، حمزة العيلي، مؤمن نور، هاجر عفيفي، وآية سماحة، ومن تأليف إسلام حافظ، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.