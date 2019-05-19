شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جلسة تصوير تجمع فريق عمل Port Authority بمهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت جلسة تصوير فريق عمل فيلم " Port Authority " اخراج دانيال ليزوفيتز و ذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية ، وفاجأت بطلة العمل لينيا بلوم الموجودين بالتقاطها عدد من الصور بطريقة مميزة جعلت عدسات المصورين تتركز عليها .

كما ظهر بالصور التي التقطت بفعاليات مهرجان كان كل من ايدي بلازا و تاليك جيكون اللذان احتضنتهما لينيا بإحدى الصور ، كذلك حضر جلسة التصوير فيون وايتهيد و دانيال ليسوفيتز و غيرهم .

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خلال جلسة التصوير (1)



خلال جلسة التصوير (2)



خلال جلسة التصوير (3)