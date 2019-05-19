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شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا بيلوتشى تحضر الـphoto call الخاص بفيلمها بفعاليات مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الـphoto call الخاص بفيلم "LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE " مع فريق العمل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية.
وظهرت بيلوتشي فى إحدى الصور بصحبة النجمتين تيس لوفرني وماريان دنيكور، بينما جمعت صورة أخرى كلود ليلوش الذي ظهر وهو يحتضن أنوك إيميه، بينما جمعت عددًا آخر من الصور فريق عمل الفيلم كاملاً.
فريق العمل (1)
فريق العمل (2)
فريق العمل (3)
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