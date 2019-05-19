شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيللى كريم ومصطفى شعبان وبيومى فؤاد فى كواليس "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والمقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، عن صور لظهور النجوم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد كضيوف شرف على أحداث العمل، حيث تم الإعلان عن مشاركة هذه الأسماء بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهد الفيلم.

وتستمر الشركة المنتجة للفيلم فى عمليات الدعاية بعدما طرحت مؤخرًا البرومو الرسمى والذى حقق نجاحًا بعدما تخطت عدد مشاهداته 10 ملايين على موقع "فيس بوك"، إضافة إلى طرح الأفيشات الدعائية فى وقت سابق وتصدر كل بطل أفيش بمفرده إضافة إلى طرح أفيشات تجمع بين كل الأبطال.

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فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



مصطفى شعبان وأمير كرارة



بيومى فؤاد وأمير كرارة واياد نصار