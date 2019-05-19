سماح أنور تعتذر لمحمد ممدوح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية سماح أنور، رسالة اعتذار خاصة للفنان محمد ممدوح، بسبب حالة التنمر التي عانى منها مؤخرًا.

وقالت في تدوينة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الرائع العبقري بجد محمد ممدوح، إحنا اللي أسفين لاننا متنمرين صوتك والدفا اللي فيه هو اللي ميزك وزنك وشكلك شبهنا شبه ابن خالي شبه، شبه جوز اختي ، شبه جوز بنت خالتي، انت موجود في كل شله وبتبقي دايماً احن حد فيها ، ومع ذلك الناس طلعت عقدها عليك”.

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وأضافت: “مشكلة مخارج الحروف مسألة تدريب و الوزن الزيادة علاجه الفقدان الضروري و النفس اللي راكب علي الصوت يحلها مهندس واجهزه صوت لكن مشكله المتنمرين والنفوس المريضه مالهاش حل، إحنا آسفين يا تايسون”.

وكان الفنان محمد ممدوح، قد تعرض لعدد من الانتقادات بسبب مخارج الحروف، وكشف مؤخرًا أنه تعرض لخطأ طبي وهو صغير أدى إلى إصابته بهذه المشكلة.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما “قابيل”، ويشاركه بطولته الفنان محمد فراج، والفنانة أمينة خليل”، ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار.