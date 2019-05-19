خروج محمد رمضان من السجن ووفاة شقيقة ماجد المصرى في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل “زلزال”، للنجم المصري محمد رمضان، والذى يعرض يوميا طوال شهر رمضان على قنوات DMC، رؤية حلا شيحا “صافيا” لوالدها فى الحلم ووضع يده على كتفها ووجهه منور، مما أغضب منها والدتها فقالت لها: لا تقولى عن والدك أنه توفى.

وخرج “زلزال” محمد رمضان من الحجز بعد ما تنازل “خليل” ماجد المصرى وزوج ابنته “قاسم بيه” محمد سليمان عن القضية التى رفعوها عليه بعد ما صفعه على وجهه، ونفذ “خليل” اتفاق ابنته “أمل”.

وعلم “زلزال”، أن الفراشة التي تخصه في منزل صديقه “حسيب”، بعد ما طرده صاحب المحل الذى كان يستأجر منه، وأخذ “غبريال” “زلزال” لمنزل خليل بيه” حتى يعتذر له بعد ما سمح له بالخروج من السجن، وبالفعل ذهب “زلزال” ولكن رفض الاعتذار،

وأكد أنه صاحب الحق و يصر على أخذ أرضه من “قاسم بيه” عضو مجلس الشعب، محمد سليمان الذى انفعل عليه الأخير وطلب منه أن يغادر العياط بالكامل وطلب من حراسه أن يرموه خارج السرايا ويضربوه حتى أتت “أمل” ابنة “خليل” هنادى وطلبت منه ألا يمد يده عليه وألا يقترب أحد من “زلزال” بناء على الاتفاق الذي بينها وبين والدها “خليل” ماجد المصرى، حتى رفع قاسم يده عليها لكي يصفعها على وجهها و تدخل “خليل” ومسك يده وطلب منه ألا يتطاول على ابنته ويلزم حدوده، حتى غادرت ابنته المكان.