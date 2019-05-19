ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري مصطفى قمر، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول صورة لابنته جودي، والتي سحرت عيون محبيه بجمالها.
مصطفى قمر، علق على الصورة قائلًا: «بنتي چودي القمر كل سنة وانتي طيبة يا چوچو يا حبيبتي أجمل بنوتة في العالم حبيبة بابي ربنا يحفظك ويحميكي يا مفتاح الجنة».
وحصدت صورتها على العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها وتغزلت في جمالها، ولون عينيها الذي ورثته عن والدها.
يذكر أن الفنان المصري مصطفى قمر كان قد انفصل عن زوجته الأولى غادة عيسى، والتي كانت زميلته في الجامعة عام 1993 وأم ابنيه إياد، وتيام، وجودي، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد نشوب خلافات بينهما لم يتمكنا من حلها، إلا أنهما اتفقا على علاقة المودة والاحترام بينهما من أجل أولادهما.
و تزوج من زوجته الحالية السيدة غادة رزق، وحضر قمر مؤخرا مع زوجته الثانية العرض الخاص لفيلم “يوم العرض”، وذلك في أول ظهور لها.
ودخل تيام، نجل مصطفى قر عالم التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية العام الماضي وسط تشجيع ومساندة والده له.
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