نجوم الفن والإعلام والمشاهير في سحور ياسر سليم وافتتاح «بوسبورس».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع علي حضور حفل السحور الذي أقامه المنتج ياسر سليم بمناسبة إفتتاح الفرع الثالث لمطعمه Bosporus “بوسبورس” داخل دول سيتي ستارز.

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وكان ضمن الحضور من نجوم الفن هاني رمزي، حكيم، محمد دياب، نهال عنبر، نضال الشافعي، عبير منير، راندا البحيري، أحمد كرارة، الكاتبة ريهام فؤاد الحداد وابنتيها زينة وعالية كريمتا الكاتب الكبير الراحل عبد الله كمال، والكاتب الصحفي محمد فاروق، والكاتب الصحفي أحمد إسماعيل، وغيرهم ممن شارك في استقبالهم الدكتور أحمد عبدالله وربيع ظاهر وأحمد الشحي وخليل الحوتري من شركه جلوبال الإماراتيه المالكة لمطاعم “بوسبورس” .

كما تواجد المحامي عصام قنديل، والمنتج عصام شعبان، ومنى ممدوح، والإعلامية ياسمين الخطيب، رحاب شاتيلا، وألفت عمر ، وإيناس مكي، وعزة مجاهد، وحنان العربي، دنيا عادل، آية عبد الله، مي حافظ، محمد سراج، محمد عباس، هاني حسن الأسمر، وغيرهم ممن تبادلوا التهاني بالشهر الكريم والاستمتاع بأطباق “بوسبورس” التي قدمها الشيف بطريقة مثيرة أمام الجميع.