رامي عياش يتألق بحفل ضخم في خيمة «ليالي الميرلاند».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا النحم اللبناني رامي عياش واحدة من أضخم السهرات الرمضانية، التي ضمت عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية، حيث حمل لافتة “كامل العدد” وذلك داخل خيمة ” ليالي الميرلاند” بمصر الجديدة.

افتتح الفنان اللبناني الحفل بأغنية “يا مسهر عيني” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، ليقدم بعدها التحية للجمهور لحفاوة الإستقبال، ووجه لهم تهنئة بالشهر الكريم، وخص منظم الحفل صديقه ياسر الحريري بالشكر حيث أتاح له الفرصة لتواجده معهم.

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وكان بصحبة الفنان اللبناني مديرة أعماله نسرين ظواهرة، وقدم خلال الحفل عدد من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها الجمهور بالرقص والغناء، منها أغنية “خليني معاك”، وأغنية ”الناس الرايقة”، وأغنية ”من الشباك”، وأغنية ”ما دام الشمس”، وأغنية ”اشتقتلك”، وأغنية ”يلا نرقص”، وأغنية “سواح” للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكر أنه يقوم بتنظيم خيمة “ليالي الميرلاند” ال dj ياسر الحريري بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة لوليد الحريري وصوت أشرف جاكسون، وشركاء المكان ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود.