محمود العسيلي يشعل خيمة «القصر» بفندق كمبنيسكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل المطرب المصري محمود العسيلى خيمة “القصر” بفندق كمبنيسكى حيث تفاعل الجمهور معه.

وقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة منها أغنية “أنا ابن مصر”، وأغنية “وجع الهوي” وأغنية “انتى جايه من الأرض” وأغنية “مجنونة”، وأغنية “طبلة”، والحفل من تنظيم سيد فتوح.

وكان محمود العسيلي قد أحيا مؤخرا واحدة من أضخم السهرات الرمضانية بمصر الجديدة داخل خيمة “ليالي الميرلاند ” بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع .

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وحضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين، منها: “فوقي”، و”خاينة”، و”يا ناس، و”طبلة”، و”بعدتي ومبعدتيش”، و”أنا مش مضمون”، و”حتة تانية”، و”حلم بعيد”، و”تقدر”، و”تررم” واختتم بأغنية “أنا إبن مصر” التي قدمها مرتين بناء علي إلحاح و رغبات الجمهور .

وشهد إفتتاح الحفل فقرة استعراضية لل fire works والمؤثرات البصرية خطفت أنظار الجميع.

وتميزت “ليالي الميرلاند” بالفخامة والرقي من حيث الديكورات والتجهيزات والتنظيم ل ياسر الحريري “امازون” .