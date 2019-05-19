نجوم الفن والمجتمع فى سحور رجل الأعمال ممدوح البارودي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام رجل الأعمال ممدوح البارودي حفل سحوره السنوي، بقصره في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكان من بين الحضور الفنان هاني رمزي، والفنان محمد فؤاد، والإعلامي مجدي الجلاد، والإعلامي محمود مسلم، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي طارق علام، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق.

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كما حضر اللواء محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، واللواء خالد شعيب مساعد وزير الدفاع، والمستشار محمد قنديل، والمستشار هشام أبو علم، والمستشار ياسر الدهشان، والمستشار أحمد حسن، والمقدم أحمد شعيب، والجواهرجي عريان فهيم، وأ عماد ربيع، وعصام توفيق، ومحمد كمال، وعربي والي، وغيرهم.

وأحيا حفل السحور المنشد الشيخ محمود التهامي، وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.