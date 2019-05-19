نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بمطعم «كوربه».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير علي حضور حفل الإفطار، الذي أقامه هادي عادل ومحمود فكري “ريلود”، داخل مطعم “كوربه” بمصر الجديدة.
وكان من بين الحضور كل من الفنان حمدي الوزير، والمنتج هاني محروس وحرمه عفاف، والمطرب مصطفى حجاج، ميمي فؤاد، د.شريف زكي، عصام سالم، عماد البصندلي.
كما حضر رامز سليمان، فادي صبحي، محمود عبد الستار، عمرو محسن، أحمد رضا ، عبده العماري، ومصفف الشعر زيزو، وغيرهم ممن تبادلوا التهاني بالشهر الكريم والاستمتاع بأطباق “كوربه”.
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