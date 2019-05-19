الإعلامية عائشة عثمان تسافر أمريكا استعدادا لوضع مولودها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الإعلامية التونسية عائشة عثمان خلال حلقات برنامجها “عايشة شو” ببروز بطن واضح، كشف عن حملها في طفلها الثاني، في الشهور الأخيرة من الحمل، وذلك على الرغم من تعمدها ارتداء فساتين فضفاضة خلال حلقات البرنامج لإخفاء علامات الحمل.

مصدر مقرب من الإعلامية التونسية كشف أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهائها من تسجيل كل حلقات برنامجها، وذلك استعدادا لإنجاب مولودها هناك.

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وكانت الإعلامية التونسية عائشة عثمان قد استضافت خلال برنامجها “عايشة شو” عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن بينهم الفنانة أصالة، والفنانة غادة عبدالرازق، والفنان أمير كرارة، والفنانة نوال الزغبي، والفنان عمرو سعد، والفنان محمد صبحي، والفنان عاصي الحلاني، والفنان حسام حبيب، والفنان صابر الرباعي، وغيرهم.

يذكر أن الإعلامية التونسية عائشة عثمان كانت قد قد احتفلت بزفافها إلى رجل الأعمال التونسي أيمن بوجبل في 29 سبتمبر عام 2016.

وقد رزقت الإعلامية التونسية عائشة عثمان بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال التونسي، في شهر سبتمبر عام 2017، وأطلقت عليه اسم “أرام”.