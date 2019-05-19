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استطلاع يكشف عن رأي الأمريكيين في الأرقام العربية

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 05:54 مساءً - أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته منظمة "Civic Science" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم، عارضوا دراسة "الأرقام العربية" في المدارس.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن علماء الاجتماع كانوا يطرحون أمام المشاركين في الاستطلاع سؤالاً حول ضرورة دخول دراسة "الأرقام العربية" في المناهج الدراسية بالمدارس الأمريكية، وذلك دون تفسير مصطلح "الأرقام العربية" التي تدرس فعلياً في الولايات المتحدة.

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وشمل استطلاع الرأي العام 3624 شخصاً.

وأجاب 56% من المشاركين في الاستطلاع بشكل سلبي عن هذا السؤال، في حين أجاب 29% آخرون بشكل إيجابي. أما 15% فواجهوا صعوبات في الإجابة عنه.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من 10 أرقام وهي (0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9)  تسمى الأرقام العربية تقليدياً، وتستخدم في معظم البلدان في نظام الأرقام العشرية بما فيها الولايات المتحدة، وانتشرت في العالم كله بفضل الرياضيين العرب بالذات.

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