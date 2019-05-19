انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر.. نحو ألف مخالفة بـ"دراما رمضان" في أسبوعها الأول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 05:54 مساءً - رصدت لجنة حكومية معنية بالرقابة على الدراما التلفزيونية بمصر، نحو ألف مخالفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتضمن تقرير أصدرته اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، يوم السبت، تقييماً للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان في عدد من القنوات المحلية.

وأشار التقرير إلى رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلاً، أبرزها إيحاءات جنسية، وألفاظ مبتذلة، ومشاهد عنف، وعدم احترام القانون، وأخرى لا تحترم الهوية المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة.

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وحصل مسلسلا "حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، و"طلقة حظ"، بطولة الفنان مصطفى خاطر، على أفضل عملين خاليين من المخالفات، في حين تذيل مسلسل "هوجان" القائمة، وهو من بطولة محمد عادل إمام.

وتواجه اللجنة، منذ تشكيلها نهاية 2017؛ انتقادات وتهماً بـ"فرض الوصاية على الفن والإبداع"، مقابل آراء مؤيدة لوضع معايير وضوابط للدراما التلفزيونية لا سيما في شهر رمضان.

ويمثل رمضان في مصر الموسم الرئيسي لعرض الأعمال الدرامية الجديدة، وهو ما يثير انتقادات لما يعتبرها متابعون "ألفاظاً وإيحاءات غير لائقة تتزايد فيها عاماً بعد آخر"، لا سيما أن بث تلك الأعمال يتزامن مع بداية الشهر الفضيل.