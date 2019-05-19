مفاجأة يارا في عيد الفطر، إليكم التفاصيل

كشفت النجمة يارا لجمهورها أن الأغنية التي تعمل عليها اصبحت جاهزة للطرح وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية ستطرحها يارا بمناسبة عيد الفطر السعيد، ومن المتوقع ان تكشف تفاصيل أكثر عنها قريباً.

يارا نشرت صورة تجمعها مع عمر صبّاغ وطارق ابو جودة عبر حسابها على انستغرام، وكتبت: “منحبّ نخبّركم الأغنية السينغل يلّي رح تنزل على العيد صارت جاهزة أغنية متواضعة من كلمات احمد ماضي وألحان طارق ابو جودة، وتوزيع عمر صبّاغ وقريباً التفاصيل أكتر ادعولنا بالتّوفيق”.

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نذكر ان يارا تعمل على قدم وساق على ألبومها الجديد المؤلف من مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.

ولان الألبوم لا زال بعيداً ويحتاج الى مزيد من الوقت للانتهاء من كل التفاصيل، قررت يارا ان تصدر أغنية منفردة.

كما انها تعمل على أغنية لأول مرة باللهجة العراقية.

نشير ان آخر اعمال يارا ديو غنائي جمعها مع النجم الدوزي بعنوان “ملّيت” من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل ومن ألحان ديجي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي وتوزيع دي جي يوسف.