كايلي جينر وجوردان وودز.. الصلح بدأ يتلاشى لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن آمال الصلح بين النجمة، كايلي جينر، وصديقتها جوردان وودز، قد بدأت تتلاشي بشكل كبير، بعدما كشفت مصادر مقربة من كايلي عن أن جوردان مرت على منزل كايلي لأخذ كافة متعلقاتها قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، وذلك بعد مرور بضعة أشهر على فضيحتها مع تريستان تومبسون، الحبيب السابق لكلوي، شقيقة كايلي.

وعلم موقع "تي إم زد" إن سبب كل هذه المدة الطويلة التي انتظرتها كايلي كي تسمح لصديقتها بأخذ متعلقاتها هو أنها كانت في حالة من الإحباط والضيق الشديدين جراء ما حدث، وأنها بعدما هدأت بعض الشيء، قررت أن تسمح لجوردن بالقدوم لأخذ متعلقاتها بشكل سريع، لرغبتها في الحفاظ على استقرار عائلتها.

وأضاف الموقع أن كايلي لم تكن متواجدة في المنزل وقت قدوم جوردن إلى هناك، لكن مديرة المنزل قابلتها وسمحت لها بالدخول ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك الأمر.