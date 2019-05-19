كيم كارداشيان تحتفل باختيار اسم طفلها الرابع.. بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مضى يومان على إعلان نجمة برامج الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، لاسم ابنها الرابع، الذي وضعته عن طريق أم بديلة، واختيارها لاسم "بسلم ويست"، واحتفالاً بهذه المناسبة، أقامت النجمة عرضًا مُسبقًا لفيلم "The Secret Life of Pets 2" في منزلها، والمتوقع عرضه في السينما بتاريخ الـ 24 من الشهر الحالي.

استضافت كارداشيان بعد ساعاتٍ من إعلانها عن اسم ابنها حديث الولادة، عرضًا سينمائيًا لأطفالها وأبناء عمومتهم، وأصدقائهم، حيثُ نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورًا للعرض علقت عليها: "إننا نعرض فيلم Secret Life of Pets 2 الليلة في المنزل، مع جميع أطفالي وأبناء عمومتهم وأصدقائهم، ونحن متحمسون للغاية لمشاهدة هذا الفيلم".

وبينّت الصور حصول الأطفال على قالبٍ من الحلوى بثلاث طبقات، متقن الصنع، ومزخرف بجميع شخصيات الفيلم، بالإضافة إلى كعكة خاصةٍ بالكلاب من أجل كلب ابنة كيم الكبرى نورث.

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كما أظهرت مهارات ماسون الرياضية - ابن كورتني كارداشيان- عندما كان يضرب بمضرب البيسبول اللعبة الموجودةٍ في الحديقة، حتى أسقط الحلوى الموجودة فيها بالكامل، ليركض بعدها الأطفال لجمعها، بمساعدةٍ صغيرة من زوج كارداشيان المغني كانيه ويست.

ورغم حضور جميع أطفال عائلة كارداشيان إلا أن الطفلة ترو لم تكن حاضرةً، حيثُ تقضي إجازتها في جزر تركس وكايكوس مع والدتها كلوي كارداشيان وخالتها كورتني كارداشيان.