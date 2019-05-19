شكرا لقرائتكم من هو الفيلسوف الذي يحتفل غوغل بذكرى ميلاده؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى الـ971 لميلاد الشاعر والفيلسوف، عمر الخيام، حيث وضع غوغل صورة الخيام على منصة البحث لديه.

ولد الخيام عام 1038، ولقب بالخيام لأن والده كان يعمل في هذه المهنة.

كان الخيام عالماً وفيلسوفاً وشاعراً، ولد بمدينة خراسان في إيران وتوفي فيها.

تخصص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

هو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط وهو صاحب الرباعيات المشهورة.

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يقال إن شهرة الخيام ترجع إلى عمله في الرياضيات، حيث حل أيضاً معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية. كما نظم المعادلات التكعيبية وحاول حلها كلها، ووصل إلى حلول هندسية جزئية لمعظمها.

أما في الشعر، فقد اشتهر بـ"رباعیات الخیام"، وهي مقطوعة شعرية كتبت بالفارسية، مكونة من أربعة أبيات، يكون الشطر الثالث فيها مطلقاً، بينما الثلاثة الأخرى مقيدة.

كان يتغنى برباعياته في أوقات، وقد نشرها عنه من سمعها من أصدقائه.

كان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى، مثل بخارى وبلخ وأصفهان، رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار.

توفي الخيام عام 1131 عن عمر يناهز 83 سنة في مدينة نيسابور.