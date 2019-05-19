شكرا لقرائتكم خبر عن صور..بريانكا شوبرا تتحول لعروس "مهرجان كان السينمائي".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس أمس العرض الأول " Les Plus Belles Annees D’Une Vie " وذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .

و بسبب هطول الأمطار بالتزامن مع وجودهم علي السجادة الحمراء ، أضطر نيك جوناس لأن يمسك بـ " مظله " لكي يحمي بريانكا من الامطار .

وتحولت بريانكا شوبرا ذات الـ ( 36 عام ) لعروس المهرجان حيث ظهرت علي السجادة الحمراء ، حيث ارتدت فستان ذو تصميم مذهل باللون الأبيض اشبه بفساتين الزفاف ، و قد حمل الفستان إمضاء دار أزياء " Georges Hobeika " ، اما مجوهراتها فكانت من مجموعة " Chopard " .



بريانكا شوبرا ونيك جوناس (1)



بريانكا شوبرا ونيك جوناس (2)

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بريانكا شوبرا ونيك جوناس (3)



بريانكا شوبرا ونيك جوناس (4)



بريانكا شوبرا ونيك جوناس (5)



بريانكا شوبرا ونيك جوناس (6)