شكرا لقرائتكم خبر عن ميمونة ندياي: السينما الأفريقية ليست ممثلة بما فيه الكفاية دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سميت المخرجة والممثلة ميمونة ندياى بـ"بطلة السينما الأفريقية"، وهى عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 والتى تستمر حتى 25 مايو الجارى فى مدينة كان الفرنسية، وبسؤالها عن إذا كانت حياتها المهنية ستؤثر على اختياراتها، أكدت ميمونة أنها سوف تشاهد الأعمال كمحبة للأفلام وستنتظر العمل الذى يلمس مشاعرها .

وعن اختيار أول امرأة أفريقية للمشاركة فى المنافسة بفيلم "Atlantics" أكدت أنها فخورة حقًا برؤية أول امرأة أفريقية تم اختيارها فى المنافسة، وتأمل أن تترك هذه البداية الباب مفتوحًا للمزيد من الأفلام من القارة الأفريقية.

وعن تمثيل السينما الأفريقية دوليًا أكدت ميمونة ندياى أن السينما الأفريقية ليست ممثلة بما فيه الكفاية، ربما يكون هذا بسبب نقص التمويل والإنتاج بما يتناسب مع حجم القارة، واستكملت كلامها: "لكننى أعتقد أنه مع مرور الوقت وبفضل الجيل الجديد من صانعى الأفلام الناشئة، يجب أن يكون هناك المزيد من المشاركات الدولية .