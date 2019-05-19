شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره بمسلسل الواد سيد الشحات .. أوس أوس: الكوميديا كانت وحشانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أوس أوس على ردود أفعال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بحلقة الأمس حين أكد على سعادته بكل ما تلقاه إلى الآن بعدما ظهر خلال الحلقة فى دور رجل فضائى هبط إلى الأرض ليقع فى أزمات بعدما كشف عن أن اللوك الذى يظهر به خلال الحلقة فاجأ مشاهدي العمل وهو ما حرص عليه فريق عمل المسلسل –على حد قوله- فى الكواليس حيث مكث ساعات طويلة ليحضر لهذا اللوك.



اوس اوس فى الكواليس اوس اوس فى الكواليس

كما أكد أوس أوس على أن هذا الظهور أعاده إلى الكوميديا الذى افتقدها بشكل كبير خلال مسلسل "هوجان" الذى يقدم فيه شخصية حورس بقوله : دورى فى مسلسل "هوجان" مع محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز شكل مفاجأة للجمهور الذى رآني للمرة الأولي بعيد عن الكوميديا بهذا الشكل، ورغم ذلك إلا أن ردود الفعل كانت إيجابية حول الدور مما أسعدني للغاية، وهو ما جعل الجمهور فى نفس الوقت ربما يفتقدني في الكوميديا هذا الموسم مثلما افتقدتها أنا أيضاً".

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حورس حورس

مسلسل الواد السيد الشحات تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، كما يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات، بينما