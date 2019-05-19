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شكرا لقرائتكم خبر عن كاميليا مورونى تحضر عرض Mickey and the Bear بمهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية كاميليا موروني عرض فيلمها الجديد " Mickey and the Bear" و ذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .
كذلك حضر عرض " Mickey and the Bear" باقي فريق الفيلم وهم جيمس بادج دالي و بن روزنفيلد و كيلفين ديمبا، و المخرجة و المؤلفة أنابيلا اتاناسيو.
ظهرت كاميليا موروني بفستان ذو تصميم مذهل باللون الفضي، وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Miu Miu " .
كاميليا موروني مع فريق عمل الفيلم
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كاميليا موروني (3)
كاميليا موروني (4)
كاميليا موروني (5)
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