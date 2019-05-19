شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تصوير "الواد سيد الشحات" بإحدى مدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن توتا، عدد من مشاهد مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات، اليوم الأحد بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، على أن يستمر التصوير فى المدرسة حتى صباح غداً الاثنين.

واستأنف أحمد فهمى تصوير مشاهده فى العمل بعد حصوله على اجازة يوم واحد فقط، بسبب الارهاق الذى عانى منه وتم نقله إلى المستشفى قبل يومين لانخفاض ضغط الدم لاسيما وأنه يصور أكثر من 20 ساعة يومياً للانتهاء من تصوير باقى الحلقات بحلول الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

Advertisements

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.