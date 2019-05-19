الهام شاهين بالفيديو: كنت بحب "الرجالة الكبار" وهذا سبب دفاعي عن رانيا يوسف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - أنكرت الفنانة الهام شاهين سعيها للزواج من المنتج عادل حسني رغم فارق العمر الكبير بينهما طمعا في ثروته، مؤكدة أنها كانت تبحث عن بديل لوالدها الذي تخلى عنها في أزمتها، لافتة أنها كانت في هذه الفترة تعشق "الرجالة الكبار"، وكشفت للمرة الأولى سر دفاعها عن النجمة رانيا يوسف في أزمة فستانها الفاضح، وتذكرت كواليس خلافها مع المخرج الراحل حسن الإمام، كما تحدثت عن أمة حذف مشاهد النجمة سماح أنور من فيلم "يوم للستات".

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إلهام شاهين، أكدت أثناء حلولها ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" " إنها تزوجت من المنتج عادل حسني، وكانت أصغر منه بـ 25 سنة، موضحة أنها طمعت فيه من ناحية عقليته وقوة شخصيته واتزانه، وكذلك حمايته، مضيفة: أنا طمعت في رجولته وحمايته.



وأضافت شاهين: أنا كنت في فترة كده بضيع وعندي خلافات في المسرح، لاقيته هو اللي واقف جمبي، اتجوز ازاي اللي قدي ويبقى ضعيف زيي.



وتابعت: بابا تخلى عني وقت المشاكل اللي حصلتلي، بقوله يا بابا حصل كذا وعاوز أعمل محضر عشان فيه مشاكل حصلت على المسرح قالي امشي اطلعي بره واقفلي الباب وراكي"، موضحة أنها رأت في عادل حسني الأب قبل الزوج.







أسرار انفصالها عن المنتج عادل حسني

أشارت إلهام إلي أن العلاقة بينها وبين طليقها عادل حسني قائمة حتى الآن كصداقة رائعة وأضافت أنها حال تعرضها لأي أزمة أو مشكلة تلجأ له، كما أنه عزمها في منزله بحضور زوجته في شم النسيم الماضي، وقالت: أنا كنت زمان بحب الرجالة الكبار، يبقى على الأقل الفارق العمري بينه وبين اللي بحبه 20 سنة.

وعن سبب انفصالهما قالت: السبب الحقيقي أنه اشتغل منتج، ومش بحب ارتبط بحد له علاقة بالوسط الفني، أنا تزوجته راجل سياحة وكان له دور سياسي، وأول ما عمل إنتاج لفيلم عمل لسهير رمزي فيلمين.

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الهجوم على رانيا يوسف "أوفر قوي"

أكدت شاهين، إنها وقفت مع الفنانة رانيا يوسف، في أزمتها الأخيرة الخاصة بـ" بطانة الفستان " لأن المعركة كانت مفتعلة ولا تستحق كل هذه الضجة، وأضافت: أنا هاجمت ناس وخسرت ناس عشان خاطر رانيا يوسف، الحرب اللي اتعملت عليها أوفر أوي.



وأضافت: حتى لو الواحد اختار فستان مش مناسب ميستاهلش الحرب الفظيعة دي، أنا مش بحب السوشيال ميديا، بحتقر السوشيال ميديا، دول ناس تافهين وفاضيين، كلهم مستخبيين ورا أجهزة وخلاص.



وأوضحت أنها لا تقبل أن يقوم ناس "تافهين" بانتقاد البعض "عمال على بطال"، على حد قولها، مضيفة: فيه حاجة اسمها قرصة ودن، مش سفالة وبذاءات.







سماح أنور " تعرضت لسوء معاملة "

وتعقيبا على تصريحات للفنانة سماح أنور، أعربت فيها عن ندمها على مشاركتها في فيلم "يوم للستات"، وعن سعادتها للغاية من حذف مشاهدها من الفيلم، الذي كان من إنتاج إلهام ، قالت شاهين: سماح أنور دي صحبتي جدا، وعشرة عمر بالنسبة لي، وتعرضت لسوء معاملة خلال الفيلم، في أخر مشهد تصوير، وظُلمت.

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وأضافت: تم تصوير الفيلم على مدار سنتين ونصف، وفي تلك الأوقات دخلت الفنانة سماح أنور في عمل فني جديد مما أثر على شخصيتها في فيلم يوم للستات، فتم حذف كل دورها.







كيف نجت الهام شاهين من الطرد من أكاديمية الفنون؟

تذكرت الفنانة إلهام شاهين، إنها كادت أن تتعرض للفصل من المعهد العالي للسينما، بسبب قفزها من فوق سور المعهد، للحاق بإحدى المحاضرات، وأضافت: أنا كنت عصفورة ونشيطة وأنا في المعهد، وكنت بنزل من بيتي في مصر الجديدة عشان أروح الهرم مكان المعهد، وفي يوم اتأخرت، وعربيتي عملت حادثة فاضطررت أنط من فوق السور المعهد.



وتابعت: مكنتش عاوزه أضيع محاضرات، الدكتور فوزي اللي كان ماسك المعهد العالى للسينما شافني بعد ما نطيت السور وبدخل من الشباك لأن الباب اللي جوه المعهد كمان كان مقفول، كان عاوز يفصلني قعدت أعيط وقولتله مش هتتكرر تاني، ودخلت.







من قال لالهام شاهين أنتي مين يا تافهة؟

كشفت إلهام تفاصيل مشاجرتها مع المخرج الراحل حسن الإمام، قائلة: حسن الإمام كان جايبني مكان نجمة كبيرة جدا أمثل دور في فيلم "ابن مين في المجتمع" وأنا مكنتش مثلت في السينما قبل كده، لأني كنت لسه في أولى معهد، اختاروني وعملوا اختبارات وقالي أنتي هتبقى فاتن حمامة الجديدة.

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وأكدت أن حسن الإمام أعجب باختباراتها أمام الكاميرا، فطلب من المنتج إمضاء العقد معها على الفيلم فورًا، فردت عليه: مش همضي على حاجة غير لما أقرأ السيناريو"، الأمر الذي أغضب الإمام وقال "أنتي مين يا تافهة أنتي، وقالت: قعد يشخط فيا ويزعق وأنا عيطت، وقولتلهم مش هشتغل معاه خالص".



