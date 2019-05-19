شاهد: فجر السعيد لعبدالله بالخير “اترك عنك النط واللي تسويه”

حل الفنان عبدالله بالخير ضيفا ببرنامج “غبقة سكوب” مع الإعلامية فجر السعيد، وتضمنت الحلقة عرض بعض مقاطع تتضمن استعراضات عبدالله بالخير في أحد البرامج، ووجهت له الإعلامية فجر سؤالا: “من قص عليك وخلاك تسوي شذي”، ليوضح بأنها رقصة عمانية، وتابعت: “مين قص عليك وخلاك تسوي شذي “، موضحة أن هناك طرق للإقناع قائلة: “يقولون كلام يفهموك إنه صح..إترك عنك النط والقز ما تخليهم يقصون عليك”، ليرد بالخير: “الفكرة أنا وافقت عليها ..ما خلوني غصب عني”، وتابع: “أنا ما بفهم ؟ يعني أنا يقولون لي ونا ما أفهم ترا أنا لي فكر ولي رأي”، وأضاف: “تدرين شنو القص ..قصو عليك معناتها إن أنت ما تعرف وخدعوك وبينولك أشياء زينة وأنت ما تعرف”، موضحا أن الأمر أزعجه، وصارحته الإعلامية فجر أن ما يفعله غير صحيح مؤكدة أنها تغار عليه كمعجبة له، ليوضح بأن وجهة نظره مختلفة وهو مقتنع بما يقدمه من أعمال وهو صاحب شان بما يقدم .