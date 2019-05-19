بالفيديو.. بسمة وهبه تحتفل بابنها بعد عودته من سويسرا.. لهذا السبب

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بعودة ابنها عبدالرحمن من جنيف عقب إنهاء دراسته، وحرصه على العمل بمصر.
ونشرت بسمة صورا وفيديو يجمعها مع ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقالت: "أنا فخورة جدا بابني عبدالرحمن وصديقه نور الذي اعتبره مثل ابني، وهم شباب مصري أصيل حرص على بدء أول مشروع في بلده عقب إنهاءدراسته الجامعية بجنيف بسويسرا بتمنالهم التوفيق".
يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تقدم خلال شهر رمضان برنامج "شيخ الحارة"، هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على
وكانت أولى حلقات البرنامج حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، التى استضافت فيهم الراقصه دينا، والنجم أحمد آدم، وأيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبرى، وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلى زيادة نسب المشاهدة على قناة القاهرة والناس.
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