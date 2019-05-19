الثلاثاء.. دينا الوديدي تحيي أمسية رمضانية في الأوبرا

تستعد المطربة دينا الوديدي،لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك بمصاحبة فرقتها فى إطار السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال الشهر المبارك على مسرحها المكشوف وذلك في التاسعة الأوبرا المصرية خلال الشهر المبارك على مسرحها المكشوف وذلك في التاسعةوالنصف مساء الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تقدم "الويدي" خلال الحفل لونًا يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة.

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