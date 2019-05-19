شاهد.. أيتن عامر تهنئ مصطفى شعبان بعيد ميلاده على طريقتها

حرصت الفنانة أيتن عامر على تهنئة الفنان مصطفى شعبان بعيد ميلاده الـ49، متقمصة شخصية سماح التي قدمتها أمامه في مسلسل "أيوب"، خلال موسم رمضان الماضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أيتن صورة جمعتها بشعبان عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أيوب.. أختك سماح"، وانهالت عليه تعليقات محبيه يهنئونه وتمنوا له السعادة وطول العمر.
يذكر أن أيتن عامر تخوض موسم
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