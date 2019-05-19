غدًا.. أولى حلقات الجزء الخامس من "عصام والمصباح"

تبدأ أولى حلقات الجزء الخامس من المسلسل الكارتوني "عصام والمصباح"، مساء غدًا الاثنين، على شاشة التليفزيون المصري وقناة ten الفضائية.
"عصام والمصباح" بطولة مصطفى قمر وهو عبارة عن حلقات قصيرة يتم تنفيذها لأول مرةبطريقة MINi SODES، وعددها 15 حلقة.
ويشار إلى أن الحلقات تدور حول التوعية بمرض الهيموفيليا وهو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد
ويذكر أن "عصام والمصباح" إخراج تامر عبيد وسيناريو وحوار وأغانى محمد زناتى وإنتاج تويا وموسيقى هشام الجندى وبطولة مصطفى قمر الذى يجسد شخصية عصام ومحمد فريد.
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