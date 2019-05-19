كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بعمان في أغسطس المقبل

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم، في مدينة عمان بالأردن، على مسرح أرض المعارض، ضمن جولاته الغنائية الصيفية، وذلك يومي الخميس والجمعة 8 و9 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يقدم كاظم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث تشعل جمهوره حماسا، منها "هل عندك شك، المستبدة، قولي أحبك، كلك على
يذكر أن قيصر الغناء كاظم الساهر سوف يشارك في مهرجان "إهدانيات"، بإحيائه ثلاث حفلات في 26 ،27 ،28 يوليو المقبل، إضافة إلى ثلاث حفلات أخرى في إطار مهرجان "بيت الدين"، أول أغسطس المقبل.
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