فنانات إرتدين الحجاب ثم خلعنه.. ولكل منهن أسبابهانادين لبكي فخر لبنان في مهرجان كانأنجو ريحان:الممثل...

ميرنا وليد - بيروت - العودة عن قرار إرتداء الحجاب كان لدى بعض الفنانات لأسباب شخصية، وعند الأخريات لأسباب فنية، كون الحجاب لا يسمح لهن بتقديم الأدوار التي يفضلنها.

وبعض هؤلاء الفنانات إتخذن قرار خلع الحجاب، سواء بعد مدة طويلة أو قصيرة من إرتدائه.

شاهيناز قررت في آذار/مارس عام 2008 إعتزال الغناء نهائياً وإرتداء الحجاب، غير أنها عادت في عام 2016 إلى الفن، وقررت خلع الحجاب.

عبيرصبري إرتدت الحجاب لسنوات، وقدمت عدداً من البرامج الدينية، ولكنها خلعته عام 2010، وقالت إنها شعرت براحة نفسية بعد خلعه، وأنها تخلت عن حجابها من أجل العمل، خصوصاً أنه لم يكن يعرض عليها أي أعمال فنية وهي محجبة.

نورهان إختفت عن الأضواء لفترة، بسبب اهتمامها بعائلتها وظهرت مرتدية الحجاب، إلا أنها عادت للتمثيل من جديد وخلعت الحجاب، بعد إنفصالها عن زوجها.

​بسمة وهبي​إشتهرت بتقديم مواضيع مثيرة للجدل، إلا أنها فاجأت الجميع بارتداء الحجاب، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد فترة وقامت بخلعه بعد ذلك.

​إيمان العاصي​ فاجأت الجمهور بقرار إعتزالها وإرتدائها الحجاب، بعد نجاحها في مسلسل "حضرة المتّهم أبي"، إلا أنها تراجعت عن القرار وعادت إلى الساحة الفنية من جديد من دون حجاب.

​سوسن بدر​إرتدت الحجاب لمدة عامين، قبل أن تعود وتخلعه وقد تحدثت سابقاً عن تجربتها، وقالت إنها قررت إرتداء الحجاب في لحظة إكتشاف أعقبت زلزال عام 1992 في مصر، عندما أدركت أنها لا تعرف الكثير عن دينها، وظلت لعامين تقرأ وتتأمل حتى إكتشفت أن هناك أموراً عدة على الشخص أن يقوم بها، لكنها خلعت الحجاب لإحساسها بعدم قدرتها على إرتدائه، مؤكدة أن الأهم هو التغيير في سلوك الفرد لا الملبس.

عفاف رشادبعد عامين فقط من إرتدائه، تخلت عن الحجاب، حيث ظهرت في أيار/مايو عام 2016 من دونه في إحدى الفعاليات الفنية.

Advertisements

​كارمن سليمان​ظهرت في صورة نادرة لها من طفولتها، كانت ترتدي فيها الحجاب قبل دخولها المجال الفني، إلا أنها تخلت عنه بعد شهرتها عن طريق أحد برامج المسابقات الفنية.

شهيرة إعتزلت في عام 1992، ولكنها أثارت الجدل في عام 2013 بظهورها بقبعة حمراء تظهر أجزاء من شعرها، ولكنها نفت وقتها خلعها للحجاب، ولكن في عام 2016 ظهرت من دون حجاب في عزاء الممثلة المصرية كريمة مختار، والتي رحلت في 12 كانون الثاني/يناير عام 2016.

دينا تعرضت لأزمة شخصية في فترة زواجها برجل الأعمال حسام أبو الفتوح، وانتشار مقاطع فيديو مسيئة لها، فقررت إرتداء الحجاب وتأدية فريضة الحج، ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط تخلت دينا عن الحجاب، وعادت للرقص مرة أخرى.

​غادة عادل​ بعد زواجها من المنتج والمخرج مجدي الهواري عام 1997، ترددت أنباء حول إرتدائها الحجاب بضغط من زوجها، بعد مطالبتها بعدم التمثيل إلا في أعماله فقط، وهو ما أثار غضبها فاتخذت قراراً بإرتداء الحجاب والإعتزال، ولكنها تخلت عنه في عام 2003، وعادت للتمثيل مرة أخرى من دون حجاب، ورفضت التحدث عن ذلك قائلة: "لا أسمح لأحد بالتدخل في شؤوني".

​ميرنا المهندس​ أعلنت بعد إصابتها بمرض السرطان في عام 2002 اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب، إلا أنها قررت العودة مرة أخرى للتمثيل من دون حجاب بعد تحسن حالتها الصحية، وأكدت أنه ليس من حق أي شخص محاسبتها، وأنها تواظب على فروض الصلاة، وأن علاقتها بالله شيء خاص بها، وتوفيت في 5 آب/أغسطس عام 2015 متأثرةً بمرضها.

حلا شيحا إبتعدت عن الأضواء بسبب التزامها الديني وإرتدائها الحجاب في عام 2007، بعد زواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما بـ4 سنوات، يدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه إبنتين هما "خديجة" و"هنا". لكن شيحا صدمت الجمهور في شهر آب/أغسطس عام 2018 بخلعها الحجاب وعودتها الى التمثيل، حيث شاركت في مسلسل "زلزال" للممثل المصري محمد رمضان عام 2019.

بعد 25 عاماً من إرتدائه، كشفت ​سهير رمزي​ عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب، قائلة إنها اكتشفت بعد فترة أن حجابها "ليس حجاباً حقيقياً وإنما هو نوع من الاحتشام".

وأوضحت أنها خلعت الحجاب بشكل نهائي، وهي على إقتناع بذلك كما كانت مقتنعة في السابق بارتدائه، مؤكدة أن "الإحترام والإحتشام ليس أساسه الحجاب، ولكن التربية التي تعودنا عليها وصلتنا بربنا".